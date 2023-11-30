Роз'яснювальну роботу провели у шістьох обласних медичних закаладах

У четвер, 29 листопада, представники Міжвідомчої робочої групи при Львівській ОВА провели роз’яснювальну роботу серед адміністративного персоналу та працівників закладів охорони здоров’я різного спрямування у м. Львові, інформує прес-служба ЛОВА.

Зокрема, відповідну роботу провели у Львівській обласній клінічній лікарні, Клінічному центрі дитячої медицини, Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні, Львівському обласному клінічному діагностичному центрі, Львівському обласному центрі служби крові, Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

«В нас бували різні ситуації, але завжди персонал – лікарі, медичні працівники та інші наголошують на тому, що спілкуються державною мовою!», – розповіла заступник генерального директора з кадрової роботи та юридичного забезпечення Львівської обласної клінічної лікарні Зоряна Сорочинська.

«Все російське вбиває! Війна з росією триває також і в інформаційному просторі. І ми вкотре наголошуємо на це не тільки підприємцям Львівщини, але й комунальним закладам, куди часто можуть звертатись за послугами ті, хто досі використовує у побуті російську. Також ми закликаємо керівників нагадувати своїм працівникам про дію мораторію, не порушувати закон та не піддаватись впливу клієнтів, які спілкуються російською мовою. Надалі такі роз’яснювальні рейди триватимуть і в інших закладах охорони здоров’я», - зазначив директор департаменту комунікацій та внутрішньої політики Львівської ОВА Юрій Горун.

Нагадаємо, що з 2018 року на території Львівщини діє Мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту.

* Публікація підготована прес-службою ЛОВА