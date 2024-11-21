У четвер, 21 листопада, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Наполегливі тренування і неймовірні успіхи. Завдяки тренуванням з екзоскелетом морпіх після поранення у спину знову став самостійним. Благодійний заїзд задля ЗСУ. Вчитель львівської школи здолав на велотреці 200 кілометрів. До Дня десантно-штурмових військ. У Львові влаштували акцію на підтримку військовополонених та зниклих безвісти десантників. Ватру до Дня Гідності запалили на Меморіалі пам’яті Героїв Небесної Сотні. Біля вогню згадували українців, які загинули на Майдані 11 років тому.

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