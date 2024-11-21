У п’ятницю, 22 листопада, у Львові та на території Львівської області очікуються хуртовини та шквальний вітер. Про це повідомили синоптики львівського регіонального гідрометцентру.

Як вказано у прогнозі погоди, до кінця четверга, 21 листопада, а також протягом п’ятниці, 22 листопада, на Львівщини буде хмарно, вдень очікується значний сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, хуртовини. Температура вночі 3-8°С морозу, вдень від 3°С морозу до 2°С тепла.

У Львові 22 листопада також прогнозують хуртовини та місцями пориви вітру до 15-20 м/с. Температура повітря вночі 3-5°С морозу, вдень від 1°С морозу до 1°С тепла. На дорогах ожеледиця.

Нагадаємо, що ввечері 20 листопада негода ускладнила рух на дорогах п'яти областей заходу України. Рятувальники та поліцейські закликають водіїв бути обережними на дорогах через ожеледицю.