Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту

Протягом 19-23 листопада на Закарпатті та Прикарпатті очікується ускладнення погодних умов. Синоптики прогнозують дощі, на дорогах – ожеледицю, а в горах – сильні снігопади.

Як повідомили в Івано-Франківському центрі з гідрометеорології, причиною негоди є проходження через Карпати фронтів циклону зі Скандинавії.

«20-23 листопада очікуються складні погодні умови: значні опади у вигляді дощу та снігу, пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах сильні снігопади, пориви вітру 25-30 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця, місцями ожеледь та налипання мокрого снігу», – зазначають синоптики.

У Гідрометцентрі прогнозують утворення снігового покриву в Карпатах висотою 20-50 см. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств, а також порушення руху транспорту.

19 листопада на Закарпатті протягом доби очікують дощ та сніг, вночі та вранці місцями налипання мокрого снігу, ожеледь і туман. Температура повітря вночі – від 2°С тепла до -3° С морозу, вдень 3-8° С тепла, на високогір’ї – близько нуля.

Вночі 20 листопада прогнозують дощ, подекуди мокрий сніг. Вдень – значні, місцями сильні дощі, на високогір’ї – з мокрим снігом. Температура повітря вночі – 0-5° С, вдень 3-8° С тепла, на високогір’ї вночі до -3° С.