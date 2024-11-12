У середу, 13 листопада, у Львові та на території Львівської області очікують мокрий сніг, а на дорогах буде ожеледиця. Нічна температура повітря опускатиметься до кількох градусів морозу.

Як вказано у прознозі погоди львівського регіонального гідрометцентру, 13 листопада на Львівщині буде хмарно та очікується невеликий мокрий сніг. На дорогах буде ожеледиця. Вітер південний з переходом на західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 4°С морозу до 1°С тепла, вдень від 1°С морозу до 4°С тепла.

У Львові 13 листопада також буде мокрий сніг та ожеледиця. Температура повітря лише трішки відрізнятиметься від обласних показників: вночі 1-3°С морозу, вдень 1-3°С тепла. Синоптики також попереджають про погіршення видимості в опадах.