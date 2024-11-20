Рятувальники закликали водіїв утриматися від далеких подорожей

У середу, 20 листопада, через погіршення погоди на дорогах Львівщини виникло ускладнення руху на дорогах. Також рятувальники та поліцейські закликають водіїв бути обережними на дорогах Івано-Франківської, Чернівецької, Закарпатської та Тернопільської областей через ожеледицю та опади 20-24 листопада.

Пресслужба патрульної поліції Львівської області повідомила, що на автодорозі М-06 Київ – Чоп у селі Нагірне, що за 37 км від міста Сколе, є труднощі з рухом транспорту через сильні опади мокрого снігу. Правоохоронці попереджають про слабку видимість.

Крім цього, для автомобілів є проблеми з видимістю на дорозі Київ – Чоп біля карпатського села Козьова. «Будьте максимально уважними й обережними. Врахуйте дорожню обстановку. Якщо ви ще не замінили літню гуму на зимову, то краще не виїжджайте. Подбайте про справність склоочисників. Патрульні та дорожні служби контролюють ситуацію. В разі необхідності звертайтесь на лінії 101, 102, 103», – наголосили у патрульній поліції.

Також у Патрульній поліції України закликали водіїв бути обережними під час поїздок у Карпати, оскільки там слід очікувати сильні снігопади та хуртовини впродовж 20–24 листопада.

За інформацією ДСНС, на території Львівщини 21 листопада буде мокрий сніг та ожеледиця. Рятувальники закликають водіїв вибирати безпечну швидкість та враховувати інтенсивність руху. Особливо уважними потрібно бути під час руху по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме там найбільш ймовірно виникне ожеледиця.

У Львові на 21 листопада також прогнозують ожеледицю. Заступник міського голови Андрій Москаленко повідомив, що на дорогах працюватиме посипальна техніка та чергуватимуть комунальники.

Зазначимо, що закарпатські рятувальники повідомили, що 20 та 21 листопада на більшій частині території області та в Ужгороді на дорогах буде ожеледиця та туман. Через це ДСНС оголосили перший рівень небезпечності.

ДСНС Івано-Франківської області повідомляє про ускладнення руху на дорогах регіону впродовж 20-23 листопада. Синоптики прогнозують на Прикарпатті й дощ та снігу, пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. У Карпатах слід очікувати на сильні снігопади та пориви вітру до 25-30 метрів на секунду.

«Прогнозують утворення снігового покриву висотою 3-15 см (в Карпатах 20-50 см). Погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств, порушення руху транспорту», – наголосили прикарпатські рятувальники.

Про штормове попередження та ожеледицю на дорогах 21 листопада попереджають й на Тернопільщині. За інформацією ДСНС, пориви вітру сягатимуть до 15-20 метрів за секунду.

Чернівецькі рятувальники повідомили, що впродовж 21 листопада на території області падатиме дощ та мокрий сніг. У ДСНС закликають водіїв бути обережними на дорогах та за можливості утриматись від дальніх поїздок.