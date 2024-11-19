У Львові та області прогнозують мокрий сніг та сильний вітер

З середи, 20 листопада, на Львівщині очікується суттєве погіршення погоди. Синоптики прогнозують зниження температури, сильний вітер та налипання мокрого снігу.

За даними Львівського гідрометцентру, погоду на Львівщині визначатиме проходження активних атмосферних фронтів від циклону над Балтикою.

Уночі 20 листопада у Львові та області буде без істотних опадів, лише на півдні території невеликий дощ. Удень прогнозується значний дощ з переходом в мокрий сніг, місцями налипання снігу, на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер південний з переходом на західний, 9-14 м/с, пориви 17-22 м/с, вдень подекуди 25 м/с. Температура впродовж доби 4-9° тепла, в другій половині дня зниження до 0-5° тепла, у Львові – 0-2° тепла.

Львівська мерія закликала водіїв обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари; пішоходів – переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях, а також користуватися світловідбивачами (стрічки, наклейки, жилет тощо).

Під час сильного вітру варто оминати великі дерева, електричні лінії, антени, рекламні щити та інші масивні конструкції, адже внаслідок негоди вони можуть пошкодитись і травмувати тих, хто буде поруч. У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, потрібно повідомляти на «гарячу лінію» міста за номером 15-80.