Львів'яни вшанували загиблих під час Революції Гідності

У четвер, у День гідності та свободи 21 листопада, кілька десятків львів'ян на меморіалі Небесної Сотні запалили вогонь та разом з «Пластом» співали українських пісень. Під час акції львів'яни вшанували українців, які загинули під час Революції Гідності 11 років тому.

Захід розпочався з короткої молитви. Після цього присутні співали під гітару українські стрілецькі та повстанські пісні. Зокрема, на меморіалі Небесної Сотні виступив ветеран, музикант та керівник Центру допомоги захисникам Андрій Жолоб.

Львів’яни прийшли до Меморіалу Небесної Сотні, 21 листопада. Фото ZAXID.NET

«Під час Революції Гідності я була дитиною, але якраз 2014 року приєдналася до "Пласту". Я пам'ятаю, що було дуже страшно, хоч не була на Майдані й завжди жила у Львові. Напевно, у мене досі є цей страх, бо щоденно втрачаємо рідних і друзів, загинули багато пластунів. У цьому страху народжується наша свобода й гідність. Сьогодні на ватрі було багато історичних пісень, про різні етапи нашої боротьби. У них завжди є лінія про свободу та гідність. Маємо стояти за своє, щоб бути гідними тих, хто загинув за те, щоб ми могли продовжувати тут жити», – розповіла у коментарі ZAXID.NET голова львівського осередку «Пласту», 21-річна Дарина Доскач.

Зазначимо, що акцію-вшанування організував «Пласт», Львівська міськрада та Музей Гідності у Львові.

Акція-вшанування Небесної Сотні. Фото ZAXID.NET

Додамо, що День гідності та свободи в Україні відзначають з 2014 року, щоб вшанувати українців, які під час Помаранчевої революції 2004 року та у листопаді 2013 року – лютому 2014 року стали на захист демократії, прав людини та національних інтересів.