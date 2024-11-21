Угоду про партнерство підписали міський голова Львова Андрій Садовий та мер Турина Стефано Ло Руссо (зліва)

Італійське місто Турин стало містом-побратимом Львова. Угоду про партнерство у четвер, 21 листопада, підписали міський голова Львова Андрій Садовий та мер Турина Стефано Ло Руссо. Це уже 31 місто-побратим Львова.

«Турин – колиска шоколаду, Львів – столиця кави. Ми не могли не запартнеритись. Попри жарти, нас, звісно, цікавить наукова спадщина наших нових партнерів. Один із найбільших і найстаріших університетів Італії розташований саме тут. Турин також є промисловим та інноваційним центром, де виготовляють автомобілі Fiat. Львів, як місто, що завжди шукає нових викликів, дуже зацікавлений у цій співпраці», – написав мер Львова Андрій Садовий.

Турин – важливий економічний та промисловий центр на півночі Італії, адміністративний центр П’ємонту. Місто відоме своєю історичною, релігійною та архітектурною спадщиною, гастрономією та культурою.

Наразі у Львова є такі міста-побратими: Баня-Лука; Брно; Будапешт; Вільнюс; Вінніпег; Вроцлав; Вюрцбург; Грац; Жешув; Канни; Катовіце; Краків; Кутаїсі; Лодзь; Люблін; Мехелен; Нові Сад; Орхус; Перемишль; Пловдів; Пула-Пола; Рейкʼявік; Рішон-ле-Ціон; Рочдейл; Самарканд; Тбілісі; Фрайбург; Франкфурт; Ченду; Тарту; Турин.