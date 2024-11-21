Дональд Трамп обрав Метта Гейца своїм кандидатом на посаду генпрокурора

42-річний Метт Гейц, який кандидував на посаду генерального прокурора США після перемоги Дональда Трампа на виборах президента, зняв свою кандидатуру. Про це Гейц повідомив в соцмережі Х 21 листопада.

Метт Гейц відкликав свою кандидатуру на посаду генпрокурора після того, як зіткнувся з опозицією в Сенаті. Так, більшість республіканців у Сенаті відмовилися голосувати за Гейца до результату розслідування Етичного комітету Палати представників щодо звинувачень у сексуальних домаганнях.

Зазначимо, 42-річний Гейц є фігурантом розслідування щодо сексу з неповнолітньою. Американські ЗМІ з посиланням на Етичний комітет повідомили, що чоловік, який на той момент обіймав посаду у Конгресі США, підчас вечірки мав сексуальний контакт з 17-річною дівчиною, а також заплатив двом жінкам понад 10 тис. доларів, у тому числі і за секс. Сам Гейц таке звинувачення відкидає.

«Немає часу втрачати час на марно затяжну сварку у Вашингтоні, тому я знімаю своє ім’я з розгляду на посаді генерального прокурора. Міністерство юстиції Трампа має бути на місці та готове до першого дня», – повідомив Метт Гейц.

За словами посадовця, суперечки про його призначення «несправедливо відволікало важливу роботу» щодо передачі влади та спокійної зміни адміністрації.

Нагадаємо, Метта Гейца вважають винуватцем того, що упродовж більш ніж пів року Конгрес США був заблокований і не міг ухвалити рішення про надання військової допомоги Україні. Крім того, він голосував проти закону про лендліз, який дозволяв віддавати Україні в лізинг американське військове обладнання.

Метта Гейтца неодноразово критикували за проросійські погляди. Зокрема, 2023 року він заявив: «Якби нам треба було обирати, кого прийняти в НАТО – Росію чи Україну, доцільно було б обрати Росію. В довгостроковій перспективі це принесло б більше користі».

Хто може стати генеральним прокурором США, наразі невідомо.