Підтримка США для України у повномасштабній війні з Росією є вагомою і це ні для кого не є секретом. Обрання Дональда Тампа новим президентом Сполучених штатів, його пріоритети та формування команди прямо впливатимуть на політику щодо України.

Трамп обіцяв завершити війну в Україні за один день, проте що стоїть за голослівними заявами політика та якою ціною він хоче покласти кінець війни. Новообраний президент швидко приймає кадрові рішення та формує свою адміністрацію. Розповідаємо, що відомо про цих людей та як вони ставляться до України.

Джей Ді Венс – віцепрезидент

Джей Ді Венс стане віцепрезидентом США (фото Getty Images)

Республіканська партія влітку 2024 року обрала сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса кандидатом на посаду віцепрезидента США, як напарника Дональда Трампа. У своїх заявах щодо України він критикував допомогу, яку надають США. Зокрема, він разом із іншими представниками республіканської партії звертались до Джо Байдена із листом, у якому йшлось, що «необмежена допомога Україні Сполученими Штатами Америки має бути припинена», а війну треба довести до «швидкого звершення».

Журналісти «Голосу Америки» звернули увагу на кілька інших заяв Джей Ді Венса щодо критики допомоги Україні. Зокрема, в авторській статті для Financial Times Венс написав: «Сполучені Штати надто довго забезпечували безпекову парасольку для Європи… Ніщо в новітній пам’яті не демонструє це так чітко, як війна в Україні. Відверто кажучи, немає вагомих причин для того, щоб потрібна була допомога з боку США. Європа складається з багатьох великих держав із продуктивною економікою. Вони повинні мати здатність впоратися з конфліктом, але за десятиліття вони стали надто слабкими. Америку попросили заповнити порожнечу величезним коштом власних громадян».

У коментарі The New York Times Джей Ді Венс також заявляв, що «Україна… потребує більше матеріальних засобів, ніж Сполучені Штати можуть надати». Також він називав президента Росії Владіміра Путіна конкурентом, запевняючи, що «не хоче із ним війни».

Марко Рубіо – держсекретар США

Новим держсекретарем США стане Марко Рубіо (фото Getty Images)

Низка провідних американських ЗМІ з посланням на власні джерела повідомили, що новим держсекретарем США планують призначити ветерана та 53-річного сенатора від Флориди Марко Рубіо. Він є одним із прихильників активної зовнішньої політики США й відомий різкою критикою авторитарних режимів, зокрема китайського, іранського та кубинського. Видання Financial Times називає Рубіо «яструбом» проти Китаю.

Марко Рубіо підтримував Україну під час повномасштабної війни, але був проти виділення Україні та Ізраїлю 95-мільярдного пакета допомоги. У своїх інтерв’ю він говорив про потребу зосередитись на переговорах із Росією.

Нещодавно Рубіо назвав війну в Україні безвихідною і переконаний, що вона завершиться переговорами.

«Українці були неймовірно сміливими та сильними у протистоянні Росії. Та зрештою ми фінансуємо війну, яка зайшла у глухий кут, і її потрібно завершити, інакше цю країну відкинуть на 100 років назад… Я не на боці Росії, але, на жаль, реальність така, що війна в Україні закінчиться шляхом переговорів», – сказав Рубіо у розмові з журналісткою американського каналу NBC.

Майкл Волтц – радник з питань нацбезпеки

Майкл Волтц стане радником з питань національної безпеки (фото Getty Images)

Дональд Трамп пропонує кандидатуру конгресмена із Флориди Майкла Волтца на посаду радника з питань національної безпеки. Він є колишнім офіцером Сил спеціальних операцій армії США (зелені берети). За даними «Голосу Америки» Волтц поділяє погляди Трампа щодо нелегальної імміграції та скептицизм щодо подальшої підтримки України з боку Америки. Він критикує активність Китаю в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та заявив, що США повинні бути готові до потенційного конфлікту в регіоні.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у травні 2022 року, Майкл Волтц критикував Джо Байдена за неготовність надати Україні далекобійні ракети. Він також приїздив в Україну та зустрічався із Володимиром Зеленським.

У 2023 році Майкл Волтц виступав проти вступу України в НАТО, оскільки це могло б втягнути США в «активну війну». Він заявляв, що «будь-який новий член повинен робити внесок у колективну оборону». Майкл Волтц також відомий своєю заявою про те, що «ера порожніх чеків для України від Конгресу закінчилась». Весною 2024 року він виступав проти схвалення додаткових 60 млрд доларів допомоги для України.

Ілон Маск – голова нового департаменту урядової ефективності

Ілон Маск підтримує Дональда Трампа під час президентської кампанії (фото Getty Images)

Посаду в адміністрації Дональда Трампа отримає й мільярдер Ілон Маск. Він стане головою нового департаменту урядової ефективності та займеться скороченням бюджетних витрат і реструктуризацією федеральних агентств. Разом із Маском працюватиме Вівек Рамасвамі – підприємець, письменник та консервативний політичний діяч.

Раніше під час дискусії в Twitter (X) Маск заявив, що вважає війну України проти Росії безнадійною ситуацією, закликав США знайти шлях до миру в Україні і «відновити нормальні відносини з Росією». На думку Маска, припинення вогню можливе, бо «немає сенсу примушувати регіони, які хочуть бути частиною Росії, бути частиною України». Він переконаний, що частина окупованих Росією територій «справді хочуть бути російськими».

Натомість радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відповів, що відмова від підтримки України не припинить війну, а лише примножить конфлікти у всьому світі і стане кінцем міжнародного права.

Піт Гегсет – міністр оборони

Ведучий Fox News Піт Гегсет кандидат на посаду міністра оборони (фото Getty Images)

Дональд Трамп висунув кандидатуру Піта Гегсета, ведучого Fox News і ветерана нацгвардії США, на посаду міністра оборони (Пентагон). На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він заявляв, що ситуація в Україні є важливою, але вона «бліда порівняно зі злочинністю на моїх вулицях, з інфляцією в моїй кишені, з кордоном, який мене хвилює». Проте згодом, у перші тижні війни, він називав Путіна військовим злочинцем, який хоче відновити СРСР і закликав прискорити надання допомоги Україні.

Гегсет заявляв, що вторгнення Росії в Україну у 2022 році було «війною Путіна за те, щоб повернути йому його лайно».

«Якщо Україна зможе захистити себе... чудово, але я не хочу, щоб американське втручання проникало вглиб Європи і змушувало Путіна відчувати, що йому наступають на п'яти», – сказав Гегсет, цитату якого наводить Reuters.

Джон Реткліфф – директор ЦРУ

Директор ЦРУ Джон Реткліфф ведучого (фото Getty Images)

Дональд Трамп визначився із кандидатурою нового глави ЦРУ. Ним стане Джон Реткліфф, колишній конгерсмен, який був директором національної розвідки у останній рік першої каденції Трампа. У 2020 році Реткліфф оприлюднив неперевірену інформацію про вплив Росії на президентські вибори 2016 року. Він заявив, що розвідка США в 2016 році отримала аналіз російської розвідки, в якому стверджувалося, що Клінтон схвалила план кампанії, щоб «розпалити скандал» проти Трампа, пов’язавши його з Росією та зламом національного комітету Демократичної партії.

Крісті Ноем – очолить міністерство внутрішньої безпеки

Губернаторка штату Південна Дакота Крісті Ноем разом із Дональдом Трампом (фото Getty Images)

Губернаторка штату Південна Дакота Крісті Ноем також отримає нову посаду. Її планують призначили очільницею міністерства внутрішньої безпеки. Видання CNN пише, що вона була противницею примусового носіння масок під час пандемії Covid-19. За даними ЗМІ, Крісті Ноем могла стати кандидаткою у віцепрезиденти, але стикнулась із критикою після публікації своєї книги. У ній вона розповіла, що застрелила свого собаку, який нібито не піддавався дресурі.

Якщо говорити про заяви Крісті Ноем щодо України, то вона називала військову допомогу США «дорогою стратегічною помилкою». На її думку, це підштовхує Росію до альянсу з Китаєм.

Еліз Стефанік – посолка США в ООН

40-річна конгресвуменка Еліз Стефанік (фото Getty Images)

Дональд Трамп затвердив кандидатуру нового посла США в ООН – нею стала 40-річна конгресвуменка Еліз Стефанік. Вона відома своєю критикою ООН та раніше закликала до «повної переоцінки» фінансування цієї організації.

За даними проєкту «Республіканці за Україну», рівень підтримки України з боку Еліз Стефанік залишається низьким. Зокрема, політикиня голосувала проти закону про додаткові асигнування на безпеку України у 2024 році та виступила за поправку до закону про нацоборону, яка мала б скасувати допомогу Україні на 300 млн доларів.

Перелік доповнюватиметься.

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