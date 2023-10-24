Ілон Маск вважає, що війни на Близькому Сході та в Україні можуть перерости у Третю світову війну

Американський мільярдер Ілон Маск закликав СШАвідновити нормальні відносини з Росією і знайти шлях до миру навіть ціною втрати Україною деяких територій. Натомість радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що відмова від підтримки України не припинить війну, а лише примножить конфлікти у всьому світі і стане кінцем міжнародного права.

Під час дискусії в Twitter Маск заявив, що вважає війну України проти Росії безнадійною ситуацією, закликав США знайти шлях до миру в Україні і «відновити нормальні відносини з Росією». На думку Маска, припинення вогню можливе, бо «немає сенсу примушувати регіони, які хочуть бути частиною Росії, бути частиною України». Він переконаний, що частина окупованих Росією територій «справді хочуть бути російськими».

Михайло Подоляк, коментуючи заяву Маска, наголосив, що відмова від підтримки України не припинить війну, але неминуче призведе до різкого примноження конфліктів у всьому світі.

«Маск вважає, що "здача України" під ніж обов'язкового масштабного російського геноциду приведе нас до кінця війни та "вічного миру". Це катастрофічна помилка. Відмова від підтримки України точно не припинить війну, але неминуче призведе до різкого примноження конфліктів у всьому світі, кінця епохи міжнародного права, краху міжнародної економіки і тріумфу сил зла. Правил більше не буде. Передбачуваність і договороспроможність остаточно помруть», – зазначив Подоляк.

За його словами, апетити агресорів зростатимуть, терористичні угруповання отримуватимуть дедалі більше інвестицій. Все це закінчиться великою війною на різних континентах, у якій, імовірно, в такому разі вже доведеться брати участь і громадянам США.