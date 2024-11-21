Парламентарі біля трибуни Верховної Ради привітали реліз гри української компанії

У четвер, 21 листопада, перед засіданням Верховної Ради народні депутати привітали реліз відеогри «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля» від української компанії GSC Game World. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegam.

Депутати вийшли до трибуни у футболках та худі з логотипом гри та українських розробників GSC Game World.

Що відомо про «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля»

«S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля» – рольова відеогра в жанрі постапокаліптичного шутера від першої особи з елементами survival horror і immersive sim та видається українською студією GSC Game World.

Гра є четвертою частиною популярної в Україні та світі відеогри S.T.A.L.K.E.R. Події гри відбуваються в наш час у Чорнобильській зоні відчуження, де після викиду радіації почали з'являтися аномалії. Граючи за головного героя Скіфа, гравці досліджуватимуть зону, повну мутантів, радіації та ворожих угруповань.

Появу української відеогри геймери чекали з 2010 року, утім її розробка стартувала лише у 2018 році. Гра мала з’явитись у квітні 2022 року, однак через повномасштабне вторгнення реліз переносили ще кілька разів.

20 листопада 2024 року відбувся офіційний реліз гри «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля», ексклюзивно на консолях нового покоління від Microsoft Xbox Series X/S, а також Windows. Увечері регіональні українські провайдери повідомили про падіння швидкості домашнього інтернету через масове одночасне завантаження гри. За рейтингом PC Gaming Show редакція PC Gamer гра названа найочікуванішою грою з-поміж 130 інших ігор.

В Україні вартість гри нині становить 1399 грн за базове видання, 1899 грн – Deluxe Edition і 2549 грн – Ultimate Edition. «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля» посідає перше місце за продажами у Steam.

До початку повномасштабної російсько-української війни англійська назва «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля»звучала як Heart of Chernobyl. Але після 2022 року розробники вирішили перейменувати гру на Heart of Chornobyl, щоб відобразити український правопис міста. Офіційний переклад гри на українську мову зробило видавництво «Ігромаг».

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну компанія припинила діяльність на території країни-агресора та в Білорусі та активно підтримує Збройні сили України. Розробники відеогри присвятили свою роботу українським військовим, а в титрах до гри вшанували пам’ять українських захисників. У грі також використані пісні українських музикантів. Одну з головних ролей сиквелу зіграв боєць «Азову», актор театру та кіно Олександр Лаптій.

Чим полюбилася світу гра від українських розробників та як проходила її розробка – читайте в статті ZAXID.NET.