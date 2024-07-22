Олександр Лаптій продовжив працювати над грою після долучення до «Азову»

Одну з головних ролей сиквелу культової української гри S.T.A.L.K.E.R. зіграв боєць 12 бригади спеціального призначення «Азов» Олександр «Сей» Лаптій. До того, як військовослужбовець долучився до «азовців», він був актором кіно й театру та зіграв у фільмах «Захар Беркут», «Черкаси» та серіалі «І будуть люди».

Про участь військовослужбовця у грі S.T.A.L.K.E.R. 2 повідомили на сторінці «Азову». Зазначається, що будучи фанатом всесвіту S.T.A.L.K.E.R., Олександр Лаптій отримав пропозицію від творчої команди і долучився до процесу створення гри ще до повномасштабного вторгнення.

У 2023 році Олександр Лаптій долучився до лав «Азову». Втім, під час проходження служби військовому вдалося продовжити роботу над S.T.A.L.K.E.R. 2.

«У кінці листопада мені приходить повідомлення, чи зможу я взяти участь в озвучуванні. Я сказав, що зможу, але це буде залежати від рішення моїх командирів. І буквально ввечері комбат приходить – “Редіс” дав добро, і я поїхав на першу триденну сесію в Київ», – розповів Олександр Лаптій.

Що відомо про Олександра Лаптія

50-річний актор народився у Чернігові, де й навчався в педагогічному університеті. Певний час жив у Москві, де працював в одній зі шкіл драматичного мистецтва.

Олександр Лаптій зіграв у низці українських фільмів та серіалів:

«Захар Беркут»

«Черкаси»

«Правило бою»

«Кіборги»

«Нульовий кілометр»

Barabbas

серіал «Кріпосна. Жадана любов»

серіал «І будуть люди»

серіал «Опер за викликом»

Коли вийде S.T.A.L.K.E.R. 2

Вихід продовження української культової гри запланований на 5 вересня 2024 року. На офіційному сайті S.T.A.L.K.E.R. 2 вже доступні передзамовлення. Ціна гри для власників ПК коливається від 895 грн до 1600 грн за цифрову копію. S.T.A.L.K.E.R. 2 буде доступна в комп'ютерних магазинах Steam, Epic Games Store, Microsoft Store, Xbox Store та в Game Pass від дня релізу.

Дізнатися, чим полюбилася світу гра від українських розробників та як проходила її розробка, можна тут.