Чотирма автомобілями вже користується батальйон «Вовків Да Вінчі»

Розробники легендарної української гри S.T.A.L.K.E.R. GSC Game World разом зі всесвітньо відомою кіберкомандою NaVі придбали 100 мікроавтобусів на потреби Збройних сил України. Перші авто вже використовують «Вовки Да Вінчі», повідомили у четвер, 27 квітня, GSC.

Кошти на автомобілі розробники S.T.A.L.K.E.R. та кіберспортсмени зібрали спільно з фондом MK Foundation. 17 мікроавтобусів вже перебувають на бойовому чергуванні.

«S.T.A.L.K.E.R. разом із NaVі та MK Foundation спільно придбали та підготували до відправлення 100 Volkswagen Transporter. Перші партії автомобілів вже в руках захисників України, допомагаючи їм боронити нашу землю та свободу. Чотири з них вже перебувають у розпорядженні «Вовків Да Вінчі», ще 13 передано до 41-ї окремої механізованої бригади. Ми пишаємось тим, що допомагаємо Збройним Силам України в їхній героїчній праці!» – повідомили GSC.

За словами розробників, усі авто, які закупили волонтери, вже розподілили між військовими. Зазначимо, навесні 2022 року GSC також оголошувала збір на допомогу для України, зробивши розпродаж їхніх ігор. Тоді розробникам S.T.A.L.K.E.R. вдалося зібрати 800 тис. доларів на благодійність.