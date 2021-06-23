Ракетний есмінець типу 45 HMS Defender Королівського військово-морського флоту Великої Британії

Російські військові відкрили попереджувальний вогонь по курсу британського есмінця HMS Defender в районі мису Фіолент в Чорному морі, повідомила в середу, 23 червня, російська агенція «Интерфакс» з посиланням на Міністерство оборони Росії. Через кілька годин після цієї інформації Міністерство оборони Великої Британії заперечило факт обстрілу росіянами свого корабля.

З чого все почалося

Російське міноборони заявило, що британський ракетний есмінець HMS Defender нібито порушив її кордон, коли увійшов у територіальні води біля Севастополя. Той факт, що Севастополь за міжнародним правом є українською територією, там не згадали.

«Есмінець був попереджений про застосування зброї в разі порушення державного кордону Російської Федерації. На попередження не відреагував», – заявили у російському міністерстві оборони.

Там повідомили, що о 12:06 і 12:08 прикордонний сторожовий корабель виконав попереджувальну стрільбу. О 12:19 літак Су-24М виконав попереджувальне бомбометання (4 осколково-фугасних авіаційних бомби ОФАБ-250) по курсу руху есмінця з керованою ракетною зброєю «Дефендер», заявили російські військові.

Маршрут есмінця HMS Defender

О 12:23 есмінець HMS Defender покинув води, які Росія привласнила як свої територіальні, стверджує Міноборони РФ.

Що відомо про бомби, які росіяни використали для «попереджувального вогню»

Осколково-фугасна авіаційна бомба калібру 250 кг (ОФАБ-250), яку російські силовики нібито використали для попереджувального вогню – це універсальна авіабомба, ефективна при ураженні військово-промислових об'єктів, легкоброньової та легковразливої техніки, а також живої сили. Також вона призначається для ураження літаків на відкритих стоянках, артилерійських знарядь на відкритих і закритих позиціях, транспортних засобів (поїздів, автомобілів, морських та річкових транспортних суден) під час руху, і понтонних переправ.

Інцидент у Чорному морі біля Севастополя: реакція Великої Британії

Пізніше Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що ніякого обстрілу їхнього корабля не було.

«По HMS Defender не було зроблено попереджувальних пострілів. Корабель Королівського флоту здійснює мирний прохід територіальними водами України відповідно до міжнародного правааа», – сказано у повідомленні британського оборонного відомства.

No warning shots have been fired at HMS Defender.



The Royal Navy ship is conducting innocent passage through Ukrainian territorial waters in accordance with international law. — Ministry of Defence Press Office (@DefenceHQPress) June 23, 2021

У Міноборони Великої Британії також заявили, що корабель безперешкодно потрапив з української Одеси до Грузії. Російські кораблі стежили за британським, оскільки поруч з маршрутом британського корабля проходили російські військові навчання, уточнили у британському оборонному відомстві.

“As is normal for this route, she entered an internationally recognised traffic separation corridor. She exited that corridor safely at 0945 BST. As is routine, Russian vessels shadowed her passage and she was made aware of training exercises in her wider vicinity.”



2/2 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) June 23, 2021

Пізніше посольство Великої Британії в Україні оприлюднило розширену заяву британського Міністерства оборони.

«По HMS Defender не було здійснено жодних попереджувальних пострілів.

Корабель Королівського флоту здійснює звичайний прохід територіальними водами України відповідно до міжнародного права. Ми вважаємо, що росіяни проводили стрілецькі навчання в Чорному морі та надали попередження про свою діяльність мореплавській спільноті. Жодних пострілів не було здійснено в напрямку HMS Defender, і ми не визнаємо твердження про те, що на шляху корабля було скинуто бомби», – сказано в заяві.

Інцидент з російськими силовиками і британським кораблем біля Севастополя: реакція України

Територіальні води, в які зайшов британський корабель, за міжнародним законодавством належать Україні, а не Росії. Проте Росія в березні 2014 року окупувала Крим і Севастополь і взяла під свій контроль територіальні води Кримського півострова. У зв’язку з інцидентом, Міністерство оборони України також відреагувало на інцидент.

У своїй заяві Міноборони повідомило лише, що «збройний інцидент в територіальних водах України — серйозне порушення міжнародного права». Розгорнутішу заяву з цього приводу МОУ обіцяє оприлюднити найближчим часом.

«Яскравий доказ позиції України: агресивні та провокаційні дії Росії в Чорному та Азовському морях, її окупація та мілітаризація Криму становлять тривалу загрозу для України та її союзників. Нам потрібна нова якість співпраці між Україною та союзниками НАТО у Чорному морі», – заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Як повідомляв ZAXID.NET, 21 червня, у момент, коли ракетний есмінець HMS Defender перебував в Одесі, на ньому відбулася українсько-британська зустріч, під час якої дві країни домовилися про спільне будівництво військових кораблів. Крім того, згідно з досягнутими домовленостями, Велика Британія допоможе Україні збудувати дві бази для Військово-морських сил.