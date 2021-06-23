Посольство Росії в Вашингтоні вимагає в США і їх союзників з НАТО відмовитися від проведення спільно з Україною військових навчань у Чорному морі, бо вони можуть спричинити «ненавмисні інциденти». Про це йдеться в заяві посольства в Twitter.

За словами російських дипломатів, навчання нібито «підвищують ризики ненавмисних інцидентів».

«Масштабність і явно агресивний характер навчань Sea Breeze жодним чином не відповідають реальним завданням безпеки в Чорноморському регіоні. Підвищують ризики ненавмисних інцидентів. Заохочують мілітаристські настрої в Києві», – йдеться в заяві посольства.

«Наполегливо закликаємо США і їх союзників відмовитися від відпрацювання військових дій у Чорному морі», – зазначають у посольстві.

В посольстві РФ також зазначили, що «прикладом багатосторонніх зусиль з підтримання миру і стабільності» в регіоні є формат Blackseafor (Чорноморська військово-морська група, яка була створена на початку 2001 року за ініціативою Туреччини, за участю всіх країн узбережжя Чорного моря, – ред).

Нагадаємо, що навчання Sea Breeze-2021 розпочинається вже наступного тижня в чорноморському регіоні. Навчання проводитимуть у північно-західній частині Чорного моря та в Миколаївській, Херсонській, Одеській областях.

Цьогоріч в Sea Breeze візьме участь рекордна кількість країн-учасниць – всього 32 країни з шести континентів. Зокрема, у навчаннях візьмуть участь 5 тис. військових, до навчань також залучать 32 кораблі, 40 літаків та 18 команд спеціальних операцій та дайвінгу. Окрім того, до навчань долучиться Шостий флот ВМС США, який дислокується в Середземному морі.