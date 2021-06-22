Sea Breeze – багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України починаючи з 1997 року

Цьогоріч в українсько-американських військових навчаннях Sea Breeze візьме участь рекордна кількість країн-учасниць – всього 32 країни з шести континентів. Про це 22 червня повідомила прес-служба посольства США в Україні.

Зокрема, у Sea Breeze-2021 візьмуть участь 5 тис. військових, до навчань також залучать 32 кораблі, 40 літаків та 18 команд спеціальних операцій та дайвінгу. Окрім того, до навчань долучиться Шостий флот ВМС США, який дислокується в Середземному морі.

Навчання Sea Breeze-2021 розпочинається вже наступного тижня в чорноморському регіоні. Як зазначали у Генеральному штабі ЗСУ, навчання проводитимуть у північно-західній частині Чорного моря та в Миколаївській, Херсонській, Одеській областях.

Особливістю цьогорічних навчань стане використання ударного оперативно-тактичного безпілотного літального апарату Bayraktar TB2 Повітряних Сил ЗС України, який виконуватиме різноманітні завдання під час проведення навчань.

Відеозвіт минулорічних навчань Sea Breeze

Sea Breeze – багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України починаючи з 1997 року відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборонних та військових відносин між Міноборони США і Міноборони України. Співорганізаторами навчань є Україна та США.

Метою цих навчань є покращення співпраці і координації між країнами чорноморського регіону (окрім РФ) та відпрацювання маневрів в морі і на суходолі.

Так, Україна надає військову і цивільну інфраструктуру чорноморського узбережжя, а США фінансують навчання та надають допомогу у техніці та обладнанні.