Українські військові десантувалися на узбережжя з моря та повітря

Військово-морські сили ЗСУ провели тактичне навчання у визначених районах Чорного моря з висадки десанту. До навчань долучилися дивізіон надводних кораблів, підрозділи морської піхоти, морська авіація та авіація повітряних сил, передає прес-служба ВМС ЗСУ в неділю, 20 червня.

Навчання проводилось в кілька етапів. Під час навчань відпрацювали зокрема завантаження особового складу та техніки, вихід з пункту базування, а також розгортання корабельної десантної групи до районів формування десанту.

Під час тренувань безпосередньої висадки десанту на узбережжя долучалася бомбоштурмова авіація повітряних сил ЗСУ, а також гелікоптери морської авіація, які забезпечували вогневу підтримку при висадці.

Сама висадка десанту на узбережжя пройшла як з моря, так і з повітря. Капітан першого рангу Юрій Федаш після завершення тренування заявив, що загалом українські військові показали добрий рівень бойової підготовки.