НАТО буде стежити за російсько-білоруськими військовими навчаннями «Захід-2021». Про це йдеться в комюніке за підсумками саміту Північноатлантичного Альянсу в Брюсселі.

«Ми будемо стежити за масштабом та обсягами навчань «Захід-2021», ситуацією після них і ми продовжуємо закликати Росію та Білорусь діяти передбачуваним та прозорим чином, виконуючи свої міжнародні зобов’язання та зобов’язання у рамках ОБСЄ», ‒ йдеться у комюніке.

Окремо в НАТО закликали Росію «бути відкритою та прозорою» щодо своїх неоголошених навчань та широкомасштабного переміщення військ відповідно до зобов’язань Віденського документа, особливо на тлі нещодавно здійсненого Росією «невиправданого нарощування військової сили в Україні та навколо неї».

Було заявлено, що союзники просуватимуть модернізацію Віденського документа 2011 року щодо заходів зміцнення довіри та безпеки з тим, щоб консенсус з цього приводу був знайдений на Міністерській раді ОБСЄ 2021 року.

Як відомо, у вересні 2021 року на території Білорусі відбудуться масштабні спільні російсько-білоруські військові навчання «Захід-2021». Експерти розглядають цей захід як один з основних на шляху поглинання самостійності цієї країни РФ та вбачають небезпеку для України.

Головнокомандувач Збройними Силами України Руслан Хомчак також нещодавно заявляв, що ці навчання потенційно становлять загрозу для України.