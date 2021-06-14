На саміті НАТО, який 12 червня розпочався у Брюсселі, очікується, що Альянс розширить дію колективної оборони на космос. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, однією з тем саміту має стати боротьба з погрозами в кіберпросторі і космосі. Це означає, що напад на союзника в космосі, зокрема на космічний апарат, буде приводом для колективної відповіді.

«НАТО підтвердить, що напади на космічні апарати альянсу або напади з космосу можуть призвести до колективної відповіді», – зазначив Столтенберг.

Таким чином, стаття, яка стосується принципів колективної самооборони НАТО, буде поширена не тільки на землю, воду і повітря, а й на космічний простір.

Нагадаємо, що принцип колективної оборони НАТО полягає в тому, що напад на будь-яку з держав – членів Альянсу розглядається як напад на них усіх. Його закріплено у Статті 5 Вашингтонського договору.

Вперше в історії НАТО запровадила Статтю 5 у відповідь на терористичні напади 11 вересня проти Сполучених Штатів Америки .НАТО вдалася до заходів колективної оборони кілька разів, зокрема, у зв’язку з ситуацією в Сирії.

Заходи колективної оборони не обов'язково означають війскову відповідь. Для прикладу союзники можуть активізувати обмін розвідувальними даними чи надати фінансову підтримку.