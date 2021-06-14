НАТО буде продовжувати нарощувати свій військовий потенціал і використовувати «широку комбінацію різних інструментів» для протидії російської агресії. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю телеканалу CNBC.

Він повторив, що «підхід НАТО до Росії заснований на тому, що називається двоїстим підходом – на обороні і діалозі». Генсек Альянсу заявив про важливість санкцій, введених проти Росії. За словами Столтенберга, їх застосування слід продовжувати поряд із «більш значною підтримкою близьких партнерів НАТО, таких як Україна і Грузія».

Генсек зазначив: «Ми зараз здійснили найбільш серйозне посилення нашої колективної оборони з часів закінчення холодної війни і будемо продовжувати зміцнювати її, підтримуючи високий ступінь готовності, нарощуючи кількість військ і збільшуючи оборонні інвестиції».

За його словами, НАТО «не буде дзеркально повторювати те, що робить Росія», але буде «реагувати дуже жорстко і чітко, використовуючи широкий набір різних інструментів», як це робилося в останні роки.

Столтенберг заявив, що НАТО після припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) не змінило своєї концепції і не має наміру розміщувати нові ракети наземного базування, здатні нести ядерну зброю.

«Але ми подбаємо про те, щоб реагувати на нове нарощування озброєнь Росією, зокрема, нарощування ядерної зброї», – наголосив він. За словами Столтенберга, одночасно зі зміцненням протиповітряної і протиракетної оборони НАТО буде здійснювати контроль над озброєннями - «це частина діалогу з Росією».

Нагадаємо, що Україна першою серед країн-партнерів НАТО отримає оновлений пакет цілей партнерства.

Оновлений пакет Цілей партнерства для України містить завдання і заходи на період до 2025 року. У ньому також наведено сили і засоби, які Україна готує для участі у програмі «Партнерство заради миру», операціях та місіях Альянсу.

Після цього у Сенаті США уточнили подальші кроки України для вступу в НАТО. Зокрема, США наполягають на необхідності реформ в Україні для її зближення з Альянсом.