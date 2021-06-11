Співпраця України з Північноатлантичним альянсом буде посилена найближчими місяцями. Про це заявив спеціальний представник генерального секретаря Альянсу Джеймс Аппатурай в рамках Київського Безпекового Форуму.

«Двері НАТО залишаються відкритими. Партнери вірні рішенням Бухарестського саміту 2008 року, що Україна та Грузія стануть членами НАТО», – сказав він у зверненні від імені генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга.

Також Аппатурай висловив очікування, що лідери НАТО «чітко заявлять про цей принцип на саміті наступного тижня», водночас нагадавши про необхідність проведення системних реформ для вступу до Альянсу.

«Кожен потенційний член Альянсу має провести широкий комплекс реформ не лише у сфері безпеки та оборони, а й щодо верховенства права, державного управління та економічної стабілізації. Це те, чого українці всіх поколінь чекають від лідерів держави», – сказав він.

Нагадаємо, що Україна першою серед країн-партнерів НАТО отримає оновлений пакет цілей партнерства.

Оновлений пакет Цілей партнерства для України містить завдання і заходи на період до 2025 року. У ньому також наведено сили і засоби, які Україна готує для участі у програмі «Партнерство заради миру», операціях та місіях Альянсу.

Після цього у Сенаті США уточнили подальші кроки України для вступу в НАТО. Зокрема, США наполягають на необхідності реформ в Україні для її зближення з Альянсом.