Україна першою серед країн-партнерів НАТО отримає оновлений пакет цілей партнерства Україна - НАТО. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Оновлений пакет Цілей партнерства для України містить завдання і заходи на період до 2025 року. У ньому також наведено сили і засоби, які Україна готує для участі у програмі «Партнерство заради миру», операціях та місіях Альянсу.

Цілі партнерства підтримують інші завдання з реформування сектору оборони й безпеки, насамперед — проекти і заходи оборонної реформи.

Делегації України та Альянсу підтримали запропонований документ та домовились перейти до наступного етапу його узгодження — направлення на розгляд Північноатлантичної Ради.

На засіданні Комітету з партнерств та колективної безпеки НАТО голова делегації України Анатолій Петренко підкреслив, що участь України в процесі планування та оцінки сил дозволяє краще захищати суверенітет та відновити територіальну цілісність країни.

«Процес планування та оцінки сил є одним із найбільш дієвих інструментів наближення України до стандартів НАТО, посилення інституційних спроможностей оборонного відомства, розвитку спроможностей Збройних Сил України та набуття взаємосумісності», – наголосив Анатолій Петренко.

Під час обговорення, в своїх коментарях, представники Болгарії, Великої Британії, Данії, Канади, Латвії, Литви, Польщі, Сполучених Штатів Америки та Франції одноголосно відмітили прогрес оборонної реформи в Україні, а також зусилля, які докладає військово-політичне керівництва держави для наближення до стандартів і принципів НАТО.