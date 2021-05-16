Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у розмові з експертами з дослідження проблем миру підкреслив важливість військового стримування і, як приклад, навів відносини з Росією. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Заява пролунала під час дискусії щодо міжнародних зусиль з підтримання миру на третьому Екуменічному церковному з'їзді у Франкфурті-на-Майні.

За словами Столтенберга, чим більше переконливіший фактор військового стримування, тим легше вести переговори про контроль над озброєннями.

Генсек НАТО наголосив, що поки існує військова загроза, «ми повинні мати для початку переконливий стримуючий фактор». Як приклад балансу між тиском та діалогом Столтенберг навів відносини НАТО з Росією.

«Ми пропонуємо діалог, але Росія продовжує поводитися агресивно як вдома, так і на міжнародному рівні. Ми повинні продовжувати економічний тиск і санкції, і водночас робити пропозицію щодо діалогу», – сказав він, маючи на увазі агресію РФ в Україні, Грузії та дії щодо опозиціонера Олексія Навального.

Нагадаємо, що Україна наполягатиме на виконанні обіцянки, яку їй було дано у 2008 році під час Бухарестського саміту НАТО щодо членства в Альянсі, і очікує, що саміт у червні у своїй заяві прокладе шлях до отримання ПДЧ.