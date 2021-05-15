Україна наполягатме на виконанні обіцянки, яку їй було дано у 2008 році під час Бухарестського саміту НАТО щодо членства в Альянсі, і очікує, що саміт у червні у своїй заяві прокладе шлях до отримання ПДЧ. Про це зазначила віце-прем’єр-міністерка України з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час Київського безпекового форуму.

«Минуло вже 13 років з часу Бухарестського саміту, на якому було вирішено, що Україні і Грузії в майбутньому буде надано членство. І зараз ми в такій ситуації, що наполягаємо на виконанні цієї обіцянки», – сказала вона.

«Наша позиція полягає в тому, що дана обіцянка закріплена, і на наступному саміті вона буде підтверджена, і заява цього саміту прокладе дорогу до ПДЧ», – додала віце-прем’єрка.

Стефанішина підкреслила, що НАТО має продемонструвати, що Росія не має права голосу в Альянсі.

«Рішення про ПДЧ і членство в Альянсі є дуже важливими для України. Але я гадаю, що надання Україні ПДЧ на даному етапі є навіть важливішим для самого Альянсу, аби продемонструвати трансатлантичну єдність і показати, що є "план Маршалла" для демократичного розвитку. І до того ж, щоб на наступному етапі показати, що Росія не має права голосу в Альянсі», – сказала вона.

Також, за її словами, Україна очікує, що в 2022 році Європейський союз перегляне політику сусідства, і цей перегляд стосуватиметься усіх країн Східної Європи