Сполучені Штати Америки повністю підтримали отримання Україною Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО. Про це 6 травня повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в коментарі «Інтерфакс-Україна» після зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена та президента Володимира Зеленського.

«Ми отримали сьогодні чергове підтвердження щодо повної підтримки можливого отримання Україною ПДЧ в НАТО. В Північноатлантичному альянсі багато учасників, крім США, тому робота триває», – повідомив він.

Водночас, підтвердження участі Володимира Зеленського в саміті НАТО, який має відбутися 14 червня в Брюсселі, поки що немає.

«Наразі відсутні будь-які докази участі президента України в саміті НАТО, в рамках якого заплановано обговорення отримання Україною ПДЧ», – резюмував він.

Зазначимо, що розмови про надання Україні «дорожньої карти» активізувалися на тлі стягування Росією військової техніки на кордони з Україною.

В середині квітня після зустрічі із лідерами Франції та Німеччини президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує почути на червневому саміті НАТО конкретну підтримку у надані Україні плану дій щодо вступу в Альянс.

План дій щодо членства в НАТО – програма з надання консультацій, допомоги та практичної підтримки, що враховує індивідуальні потреби держав, які задекларували прагнення вступити до Альянсу.