На саміті НАТО, який відбудеться 14 червня, запланували обговорити «дорожню карту» для України щодо виконання нею кроків для вступу в Альянс. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на спільному брифінгу з українським колегою Володимиром Зеленським під час візиту останнього до Варшави 3 травня.

Він зазначив, що під час зустрічі із Зеленським говорили про саміт Північноатлантичного альянсу, який відбудеться в середині червня в Брюсселі. За його словами, тема безпеки України там точно буде обговорюватися.

«По-перше, це питання безпеки України, а у зв'язку з цим і безпеки всієї Центральної Європи. А по-друге, це питання також формальної вказівки Україні шляху, по якому вона повинна йти в напрямку членства, дорожньої карти для цього членства, яке зараз має фундаментальне значення і за яке Україна бореться», – каже польський президент.

Зеленський своєю чергою наголосив, що Польща і особисто Дуда підтримують українців і їхнє прагнення вступити у НАТО.

«Польща завжди підтримує Україну, український народ. Я також хочу подякувати Анджеї Дуді за те, що він ще раз запевнив Україну в підтримці, адвокації нашої країни щодо членства в НАТО», – сказав він.

Нагадаємо, що розмови про надання Україні «дорожньої карти» активізувалися на тлі стягування Росією військової техніки на кордони з Україною.

У середині квітня після зустрічі президента України Володимира Зеленського із лідерами Франції та Німеччини він заявив, що розраховує почути на червневому саміті НАТО конкретну підтримку у надані Україні плану дій щодо вступу в Альянс.