Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом під час якої розповів про безпекову ситуацію на Донбасі та збереження військової загрози через скупчення російських військ навколо кордону України. Про це повідомила прес-служба голови держави.

Зеленський висловив сподівання, що під час саміту НАТО 14 червня будуть предметно розглянуті питання російської агресії та дієвих кроків для її стримування.

«Президент України подякував Генеральному секретарю за послідовну підтримку з боку НАТО суверенітету й територіальної цілісності нашої держави. Він окремо наголосив на важливості для України підтвердження у рішеннях цьогорічного саміту НАТО політики «відкритих дверей» Альянсу та чинності рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо ПДЧ для нашої країни», – йдеться у повідомленні.

Зеленський також поінформував генсека НАТО про реформи у сфері безпеки й оборони та подякував за підтримку Альянсу в імплементації цих реформ.

Своєю чергою Столтенберг висловив підтримку Україні.

«Ми обговорили майбутній саміт НАТО, ситуацію з безпекою в регіоні та неприйнятне військове нарощення Росії. Я наголосив на нашій постійній політичній та практичній підтримці», – написав Столтенберг.

Spoke with President @ZelenskyyUa of our valued partner #Ukraine. We discussed the upcoming #NATOSummit, the security situation in the region & #Russia's unacceptable military build-up. I stressed our continued political & practical support & encouraged their reform process.