Проєкт PEACE від Світового банку дозволяє Україні надавати послуги для понад 13 млн громадян

Україна отримає 4,8 млрд доларів гранту в межах проєкту PEACE від Світового банку. Допомога забезпечить фінансування ключових бюджетних програм під час війни. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в п’ятницю, 22 листопада.

Прем’єр подякував Сполученим Штатам і партнерам з розвитку, які фінансують цю допомогу, утім не уточнив, на які саме напрями підуть виділені гроші.

Що відомо про проєкт PEACE від Світового банку

Проєкт PEACE є флагманським інструментом фінансування Світового банку для України, який дав змогу донорам об’єднати зусилля для надання швидкої, цільової та передбачуваної підтримки під час війни.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну мобілізована Світовим банком фінансова підтримка дозволила уряду України надавати основні послуги, які охоплюють понад 13 млн українців. Серед отримувачів допомоги – 10 млн пенсіонерів, 500 тис. працівників освіти, 145 тис. державних службовців, 56 тис. служб швидкого реагування та понад 3 млн отримувачів соціальної допомоги та ВПО. Крім надання виплат пенсіонерам і внутрішньо переміщеним особам, проєкт PEACE допоміг школам та медичним закладам в Україні продовжити роботу.

На 21 листопада 2024 року в рамках програми PEACE Україна отримала 30,8 млрд доларів, з яких 25,5 млрд доларів – гранти від США.

З 2022 по 2024 роки Україна загалом отримала 101 млрд доларів зовнішньої фінансової допомоги, з яких 67 млрд доларів – це кредити, а 34 млрд доларів – безповоротні гранти, інформує видання Forbes Ukraine.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що 13 листопада Україна та Світовий банк підписали угоди за новим системним проєктом «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління» (SURGE) на загальну суму 750 млн доларів.