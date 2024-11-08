В межах проєкту Світового банку PEACE in Ukraine Україна отримає 1,3 млрд доларів гранту. Гроші до державного бюджету надійдуть найближчими днями. Про це у п’ятницю, 8 листопада, повідомила пресслужба міністерства фінансів.

Відповідну угоду уклали міністр фінансів України Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом. Гроші спрямують на часткову компенсацію видатків державного бюджету, зокрема, соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони.

Угода про грант передбачає залучення Україною траншу, що складається з:

1,35 млрд доларів – грант від Сполучених Штатів Америки;

10,8 млн євро – гроші з Цільового фонду багатьох донорів зі співфінансування програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення для України.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення завдяки проєкту PEACE in Ukraine міністерство фінансів залучило вже майже 28 млрд доларів та понад 1,4 млрд євро бюджетної підтримки.

Нагадаємо, у п’ятницю, 8 листопада, стало відомо, що Україна отримає про пакет підтримки на суму 750 млн доларів від Світового банку. Гроші нададуть в межах проєкту «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління», який спрямований на підтримку інституційних реформ, необхідних для вступу в Європейський Союз.