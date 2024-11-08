Світовий банк оголосив про пакет підтримки для України на суму 750 млн доларів. Гроші нададуть в межах проєкту «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління», який спрямований на підтримку інституційних реформ, необхідних для вступу в Європейський Союз. Про це 8 листопада повідомило Міністерство фінансів України.

Відомо, що фінансування складатиметься з:

позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку на суму 450 млн доларів із Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки,

кредиту обсягом 300 млн доларів зі Спеціальної програми відновлення для України та Молдови кризового фонду банку.

Україна очікує залучити ці гроші вже до кінця 2024 року.

«Мета проєкту – створення необхідного середовища та інституційних засад для ефективного і підзвітного впровадження та фінансування кліматично-орієнтованого відновлення», – йдеться у повідомленні.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що реалізація програми зміцнить роботу державних інституцій в умовах війни, що допоможе надавати ключові державні послуги громадянам у повному обсязі.

Проєкт також має підтримати зусилля України, спрямовані на створення ефективної системи управління публічними інвестиціями в умовах післявоєнного відновлення та відбудови.

Фінансова допомога від Світового банку

Рада директорів Світового банку 11 жовтня затвердила створення спеціального фінансового траст-фонду для України обсягом щонайменше 10 млрд доларів.

31 жовтня Світовий банк повідомив про початок реалізації в Україні нової програми розвитку приватного сектору на 593 млн доларів. Гроші спрямують на розвиток українського бізнесу, що допоможе створити та зберегти 40 тис. робочих місць.

Тоді як 4 листопада Україна підписала угоди про надання Світовим банком 600 млн доларів у межах нової програми підтримки українського бізнесу.