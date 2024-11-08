Україна отримає від Світового банку кредит на 750 млн доларів
Гроші спрямують на підтримку інституційних реформ, необхідних для вступу в Європейський Союз
Світовий банк оголосив про пакет підтримки для України на суму 750 млн доларів. Гроші нададуть в межах проєкту «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління», який спрямований на підтримку інституційних реформ, необхідних для вступу в Європейський Союз. Про це 8 листопада повідомило Міністерство фінансів України.
Відомо, що фінансування складатиметься з:
- позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку на суму 450 млн доларів із Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки,
- кредиту обсягом 300 млн доларів зі Спеціальної програми відновлення для України та Молдови кризового фонду банку.
Україна очікує залучити ці гроші вже до кінця 2024 року.
«Мета проєкту – створення необхідного середовища та інституційних засад для ефективного і підзвітного впровадження та фінансування кліматично-орієнтованого відновлення», – йдеться у повідомленні.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що реалізація програми зміцнить роботу державних інституцій в умовах війни, що допоможе надавати ключові державні послуги громадянам у повному обсязі.
Проєкт також має підтримати зусилля України, спрямовані на створення ефективної системи управління публічними інвестиціями в умовах післявоєнного відновлення та відбудови.
Фінансова допомога від Світового банку
Рада директорів Світового банку 11 жовтня затвердила створення спеціального фінансового траст-фонду для України обсягом щонайменше 10 млрд доларів.
31 жовтня Світовий банк повідомив про початок реалізації в Україні нової програми розвитку приватного сектору на 593 млн доларів. Гроші спрямують на розвиток українського бізнесу, що допоможе створити та зберегти 40 тис. робочих місць.
Тоді як 4 листопада Україна підписала угоди про надання Світовим банком 600 млн доларів у межах нової програми підтримки українського бізнесу.