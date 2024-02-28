До державного бюджету України надійшов другий грант у межах проекту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine). Сума гранту становить 760 млн доларів. Про це у середу, 28 лютого, повідомили на сайті Міністерства фінансів.

Обсяг додаткового фінансування складається з грантів урядів Японії (465 млн доларів) та Норвегії (295 млн доларів).

Гроші спрямують на пенсійні виплати, виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та заробітну плату педагогів.

«Допомога міжнародних партнерів є критично важливою для фінансування соціальної сфери України під час війни. Вдячний партнерам за готовність допомагати та активно співпрацювати у вирішальний для України час», – наголосив міністр фінансів України Сергій Марченко.

У міністерстві фінансів зазначили, що у 2024 році Україна отримала вже близько 1,2 млрд доларів зовнішньої фінансової допомоги від донорів через проекти Світового банку. З них майже 75% – гранти.

Нагадаємо, 19 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Японія виділить 1,25 млрд євро для підтримки своїх інвесторів в Україні. За його словами, нова програма експортно-кредитного агентства Японії NEXI буде складатись із двох частин: гарантії для японських інвесторів, та кредитна лінія для експорту японських товарів для реалізації проектів відновлення України.