Україна отримала 760 млн доларів безповоротної допомоги від Японії та Норвегії
Гроші спрямують на пенсійні виплати, виплати працівникам ДСНС та заробітну плату педагогів
До теми
До державного бюджету України надійшов другий грант у межах проекту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine). Сума гранту становить 760 млн доларів. Про це у середу, 28 лютого, повідомили на сайті Міністерства фінансів.
Обсяг додаткового фінансування складається з грантів урядів Японії (465 млн доларів) та Норвегії (295 млн доларів).
Гроші спрямують на пенсійні виплати, виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та заробітну плату педагогів.
«Допомога міжнародних партнерів є критично важливою для фінансування соціальної сфери України під час війни. Вдячний партнерам за готовність допомагати та активно співпрацювати у вирішальний для України час», – наголосив міністр фінансів України Сергій Марченко.
У міністерстві фінансів зазначили, що у 2024 році Україна отримала вже близько 1,2 млрд доларів зовнішньої фінансової допомоги від донорів через проекти Світового банку. З них майже 75% – гранти.
Нагадаємо, 19 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Японія виділить 1,25 млрд євро для підтримки своїх інвесторів в Україні. За його словами, нова програма експортно-кредитного агентства Японії NEXI буде складатись із двох частин: гарантії для японських інвесторів, та кредитна лінія для експорту японських товарів для реалізації проектів відновлення України.