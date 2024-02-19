Японія виділить 1,25 млрд євро для підтримки своїх інвесторів в Україні. Про це 19 лютого повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, нова програма експортно-кредитного агентства Японії NEXI буде складатись із двох частин: гарантії для японських інвесторів, та кредитна лінія для експорту японських товарів для реалізації проектів відновлення України.

«Також обговорили подальшу лібералізацію торгівлі між нашими державами. Запропонував міністру Сайто опрацювати питання оновлення угоди про захист інвестицій», – написав він.

Також прем'єр поспілкувався із міністром фінансів Японії Шунічі Сузукі щодо про продовження бюджетної підтримки та подякував за намір виділити 4,5 млрд доларів фінансової допомоги.

«На полях Конференції в Токіо провів також зустріч із міністеркою закордонних справ Японії Йоко Камікавою. Наше спільне завдання - притягнути росію до відповідальності та змусити платити. Обговорили конфіскацію заморожених російських активів», – додав він.

Денис Шмигаль наголосив на необхідності включення Росії до чорного списку FATF і вжиття заходів для уникнення визнання псевдовиборів на окупованих РФ українських територіях.