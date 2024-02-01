До Держбюджету України надійшло близько 390 млн доларів від Японії у межах проектів Світового банку. Про це повідомила прес-служба Мінфіну.

Фінансова допомога Японії у січні складається з грантової частини коштів на суму 89,8 млн доларів в рамках «Екстреного проекту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України» (ARISE) та частини коштів позики обсягом 300 млн доларів в рамках проекту «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності» (INSPIRE).

«Вдячний Світовому банку та Уряду Японії за потужну фінансову підтримку України. Залучені кошти будуть спрямовані для відшкодування видатків держбюджету України на пріоритетні потреби, зокрема у сфері відновлення та соціальної допомоги. Надходження такого фінансування є вагомим внеском у забезпечення наших громадян необхідними послугами, що є критично важливими в умовах війни», – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

У мінфіні нагадують, що проект INSPIRE фінансується за рахунок позики Світового банку та націлений на забезпечення соціального захисту вразливих верств населення під час та після війни, а також посилення адаптивності системи соціальної підтримки для ефективного реагування на виклики сьогодення та у майбутньому.

Проект ARISE має на меті підтримку доступу сільгоспвиробників до фінансування через пільгове кредитування та гранти.