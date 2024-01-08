Уряд Японії передасть Україні сім високовольтних автотрансформаторів та п’ять газових турбін. Про це 7 січня повідомило Міненерго України.

Зокрема, автотрансформатори були закуплені за кошти ЄБРР, а завдяки зусиллям Японії та Програми розвитку ООН України (UNDP) це великогабаритне енергетичне обладнання буде доставлене в Україну.

Газові турбіни, придбані Японією, Україна отримає за посередництва та значного сприяння UNDP та Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).

У відомстві уточнюють, що про закупівлю та передачу обладнання повідомила міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава під час зустрічі з міністром енергетики України Германом Галущенком.

Камікава зазначила, що Японія планує найближчим часом оголосити про надання ще двох додаткових автотрансформаторів через UNDP для ефективної та безперебійної роботи електромережі.

У Міненерго повідомляють, що надане Японією обладнання дозволить забезпечити безперебійне енергопостачання понад 6 мільйонам українців, зокрема у районах, що постраждали від прицільних російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Окрім газових турбін та автотрансформаторів, Уряд Японії та UNDP вже надали 1200 генераторів і 1000 блоків живлення державним установам і аварійно-рятувальним службам України, а також 500 генераторів та 6 мобільних транспортних засобів електропостачання через JICA.