Японія виділить 37 млн доларів на купівлю антидронових систем для України
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Японія внесе 37 млн доларів до трастового фонду НАТО для забезпечення України системами виявлення дронів. Про це під час свого візиту до Києва у неділю, 7 січня, заявила міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава.
«Японія активно просуває підтримку України. У рамках нашої підтримки Японія нещодавно вирішила внести близько 37 млн доларів до трастового фонду НАТО, щоб забезпечити системи виявлення безпілотних літальних апаратів», – сказала вона на спільній прес-конференції із главою МЗС України Дмитром Кулебою. Через ракетну небезпеку зустріч із ЗМІ проводили в укритті.
Також вона повідомила, що Японія надіслала п'ять мобільних газотурбінних генераторів та сім трансформаторів, щоб допомогти українцям пережити зиму.
Йоко Камікава наголосила, її візит до Києва свідчить про рішучу підтримку України з боку Японії. Крім того, вона пообіцяла допомогти нашій країні закупити системи для виявлення безпілотників.
Як повідомило посольство Японії в Україні Йоко Камікава відвідала Ірпінь та побувала біля Ірпінського мосту. Також Йоко Камікава відвідала меморіал жертвам російської окупації в Бучі.
«Йоко відвідала Ірпінь, місто, що було передовою лінією наступу на столицю. Вона також побувала біля Ірпінського моста, який Україна була вимушена підірвати в оборонних цілях. Японія і надалі підтримуватиме Україну задля повернення миру», – зазначили у посольстві Японії в Україні.
До слова, у грудні 2023 року стало відомо, що Японія збільшить допомогу Україні ще на мільярд доларів.