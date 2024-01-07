Міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава із главою МЗС України Дмитром Кулебою під час прес-конференції перебували в укритті через ракетну небезпеку

Японія внесе 37 млн доларів до трастового фонду НАТО для забезпечення України системами виявлення дронів. Про це під час свого візиту до Києва у неділю, 7 січня, заявила міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава.

«Японія активно просуває підтримку України. У рамках нашої підтримки Японія нещодавно вирішила внести близько 37 млн доларів до трастового фонду НАТО, щоб забезпечити системи виявлення безпілотних літальних апаратів», – сказала вона на спільній прес-конференції із главою МЗС України Дмитром Кулебою. Через ракетну небезпеку зустріч із ЗМІ проводили в укритті.

Також вона повідомила, що Японія надіслала п'ять мобільних газотурбінних генераторів та сім трансформаторів, щоб допомогти українцям пережити зиму.

Йоко Камікава наголосила, її візит до Києва свідчить про рішучу підтримку України з боку Японії. Крім того, вона пообіцяла допомогти нашій країні закупити системи для виявлення безпілотників.

Як повідомило посольство Японії в Україні Йоко Камікава відвідала Ірпінь та побувала біля Ірпінського мосту. Також Йоко Камікава відвідала меморіал жертвам російської окупації в Бучі.

«Йоко відвідала Ірпінь, місто, що було передовою лінією наступу на столицю. Вона також побувала біля Ірпінського моста, який Україна була вимушена підірвати в оборонних цілях. Японія і надалі підтримуватиме Україну задля повернення миру», – зазначили у посольстві Японії в Україні.

До слова, у грудні 2023 року стало відомо, що Японія збільшить допомогу Україні ще на мільярд доларів.