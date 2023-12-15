Уряд Японії у п’ятницю, 15 грудня, запровадив нові обмежувальні заходи щодо Росії за її війну проти України. Про це повідомило видання France24.

Зазначається, що Японія додала до свого санкційного списку ще 57 компаній з Росії та шість компаній з Об’єднаних Арабських Еміратів, Вірменії, Сирії та Узбекистану. Загалом Японія наклала заборону на експорт для 494 російських компаній, 27 білоруських і ще шести з інших країн.

Японський уряд вже заморозив низку активів російських фізичних і юридичних осіб, а також заборонив експорт товарів російським військовим компаніям та експорт будівельних та інженерних послуг. Нові санкції набудуть чинності 22 грудня для російських компаній і 27 грудня – для інших компаній.

До слова, 7 грудня стало відомо, що Японія збільшить допомогу Україні на мільярд доларів, відповідно, загальна сума допомоги Токіо для Києва на 2024 рік зросте до 4,5 млрд доларів.