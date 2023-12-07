Японський прем'єр-міністр анонсував збільшення допомоги для України під час саміту G7

Японія збільшить допомогу Україні на мільярд доларів. Про це повідомив прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда у середу, 6 грудня.

Анонс збільшення допомоги Україні Фуміо Кішіда зробив під час саміту лідерів країн Великої сімки (G7) 6 грудня. На заяву Кішіди відреагував президент України Володимир Зеленський, який подякував країні-партнеру за підтримку.

«Вдячний Японії та Прем’єр-міністру Кішіді Фуміо за рішення надати додаткову допомогу Україні обсягом 1 млрд доларів, а також за готовність збільшити загальну суму до 4,5 млрд доларів. Це вагома підтримка для відновлення України та нашої економіки. Японія твердо стоїть пліч-о-пліч з Україною та українським народом. Працюємо далі разом, щоб наблизити нашу спільну перемогу», – повідомив Володимир Зеленський.

Зазначимо, Володимир Зеленський також був присутній на саміті G7 по відеозв’язку. Президент звернувся до лідерів країн Великої сімки та обговорив із ними війну в України, збройне протистояння на Близькому Сході, штучний інтелект, кліматичну та економічну безпеку.