За координації Міненерго Україна отримала два нових автотрансформатори для підтримки української енергосистеми. Про це у неділю, 15 жовтня, повідомило Міністерство енергетики України.

Як розповіли у відомстві, програма розвитку ООН в Україні та Японія передали Україні два нових автотрансформатори для підтримки української енергосистеми перед початком осінньо-зимового періоду.

Обладнання встановлене на підстанції «Укренерго» та допоможе у забезпеченні світлом 500 тис. споживачів.

За словами надзвичайного і повноважного посла Японії в Україні Мацуди Кунінорі, ще два трансформатори країна передасть ближче до початку зими. Міністр енергетики України Герман Галущенко подякував партнерам за потужну допомогу.

«Минулої зими ворог намагався знищити нашу енергосистему і буде намагатися зробити це знову. Але завдяки нашим Збройним силам, енергетикам та міжнародним партнерам ми обов’язково вистоїмо і переможемо!», – йдеться у повідомленні.