Світовий банк виділить до 2027 року 1 млрд доларів на розвиток малого та середнього бізнесу

Україна підписала угоди про надання Світовим банком 600 млн доларів у межах нової програми підтримки українського бізнесу. Запланована сума програми сягає 1 млрд доларів, повідомив у понеділок, 4 листопада, прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами Дениса Шмигаля, Україна домовилася про започаткування програми «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE) під час зустрічей Spring Meetings у Вашингтоні, які пройшли з 17 по 19 квітня 2024 року. Перші угоди в межах програми 4 листопада підписали міністерство фінансів, міністерство економіки та Світовий банк.

Програма передбачає підтримку малого та середнього бізнесу, та покращення бізнес-середовища в Україні. Крім того, в межах проєкту планують активізувати процеси «зеленого переходу» – енергетичної ініціативи, яка сприятиме розвитку відновлюваних джерел енергії в Україні.

«Проєкт розрахований до 2027 року, а загальна запланована сума програми — понад 1 млрд доларів. Це істотно посилить українську економіку та зміцнить український малий і середній бізнес для протидії сучасним викликам», – повідомив Денис Шмигаль.

Зазначимо, Мінекономіки наприкінці жовтня повідомило, що ініціатива RISE – це проєкт, спрямований на розв’язання проблем розвитку приватного сектору. Мета проєкту:

підвищити ефективність держпідтримки малого та середнього підприємництва з акцентом на «зелену» конкурентоспроможність;

покращити бізнес-середовища та цифрових послуг;

сприяти доступу бізнесу до експортних ринків.

Коли саме відбудеться старт програми, не учтонюється.