Світовий банк 31 жовтня повідомив про початок реалізації в Україні нової програми розвитку приватного сектору на 593 млн доларів. Про це йдеться на сайті банку.

Програма підтримки розрахована на допомогу 20 тис. малим та середнім підприємствам. Це допоможе створити або зберегти щонайменше 40 тис. робочих місць в Україні.

Зокрема, Світовий банк сприятиме покращенню умов ведення бізнесу за допомогою цифрових послуг відповідно до моделі «держава для бізнесу» та надасть можливість підприємствам отримати доступ до експортних ринків.

«Програма є частиною діяльності Світового банку, спрямованої на підтримку народу України та українських компаній в умовах постійних обстрілів, відключень електроенергії та дефіциту робочої сили», – розповів регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом.

Фінансування програми складається з:

283 млн доларів з трастового фонду ADVANCE Ukraine, який підтримала Японія,

300 млн доларів від Спеціальної програми Міжнародної асоціації розвитку для відновлення України та Молдови,

10 млн доларів від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України.

У дописі також відзначають, що фінансування може бути збільшене залежно від надходження додаткових грошей від партнерів.

Нагадаємо, Європейський інвестиційний банк і Європейський банк реконструкції та розвитку виділять 52 млн євро на розвиток системи екстреної допомоги в Україні.

Європейський банк реконструкції та розвитку також виділить 300 млн євро позики на оновлення парку електровозів для «Укрзалізниці». За виділені кошти закуплять 50 електровозів.