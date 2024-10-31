Європейський інвестиційний банк і Європейський банк реконструкції та розвитку виділять 52 млн євро на розвиток системи екстреної допомоги в Україні. Про це 31 жовтня повідомили в Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій.

ЄІБ та ЄБРР підписали заявку про намір надати грантове фінансування у розмірі 52 млн євро на розвиток системи екстреної допомоги в Україні. Відтак загальна підтримка у межах проєкту включатиме грант і додаткову позику на 40 млн євро. Гроші виділяють для створення єдиної чергово-диспетчерської системи з безоплатним номером телефону екстрених служб 112, яка діє в країнах-членах ЄС.

«Метою проєкту є об’єднання сервісів швидкої допомоги, поліції, пожежної охорони й аварійної газової служби у єдину систему реагування на надзвичайні ситуації», – зазначають у повідомленні.

Для цього в Україні створять сучасні колцентри та необхідну ІТ-інфраструктуру, щоб адаптувати інформаційні служби до європейських стандартів.

У Міністерстві також додали, що від початку повномасштабної війни з Росією ЄБРР інвестував в Україну близько 5 млрд євро, зокрема на підтримку енергетичної галузі.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку також виділить 300 млн євро позики на оновлення парку електровозів для «Укрзалізниці». За виділені кошти закуплять 50 електровозів.

Кім цього, Україна отримає 200 млн євро від ЄБРР на підтримку енергетичної безпеки. Міністр фінансів України Сергій Марченко та керівний директор ЄБРР у справах України та Молдови Арвід Тюркнер 16 липня підписали відповідний договір гарантії.