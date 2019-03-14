На реформування екстреної медичної допомоги цього року витратять 1 млрд грн

З 1 квітня у всіх регіонах розпочнеться модернізація оперативно-диспетчерських служб

СуспільствоОлександра Баландюх, 14 березня1720

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На реформування екстреної медичної допомоги цього року витратять 1 млрд грн
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Екстрену медичну допомогу у 2019 році чекають зміни

На реалізацію пілотного проекту з розвитку системи екстреної медичної допомоги у держбюджеті на 2019 рік передбачено 1 млрд грн, повідомляє прес-служба Мінфіну.

«З 1 квітня 2019 року у всіх регіонах України розпочнеться модернізація оперативно-диспетчерських служб, а у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м. Києві стартує пілотний проект щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги (ЕМД). У держбюджеті-2019 на пілот з реформи системи екстреної медичної допомоги передбачено 1 млрд гривень», - йдеться в повідомленні Мінфіну.

МОЗ пропонує на розгляд уряду нову модель надання ЕМД, яка має на меті забезпечити доступне, своєчасне та якісне медичне обслуговування громадян, щоб в критичній ситуації кожен українець невідкладно міг отримати необхідну допомогу.

Реалізація нової моделі надання ЕМД передбачає фінансування за наступною формулою: не більше 75% від визначеної потреби фінансується за рахунок держбюджету, не менше 25% - за рахунок місцевих бюджетів.

Основні нововведення включають оновлення алгоритмів диспетчеризації, створення нової IT-інфраструктури, оновлення обов’язкових протоколів диспетчерів та протоколів командних дій бригад, нові автомобілі і обладнання тощо.

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