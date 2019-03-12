Львівська облрада підтримала підвищення зарплат медикам «швидкої»

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У медиків Центру екстреної медичної допомоги Львівщини зросте зарплатня. На доплати працівникам Центру з обласного бюджету виділили 30 млн грн. Лікарям «швидкої» додадуть до зарплат по 3,5 тис. грн. Голова ЛОДА Олег Синютка запевнив, що через півроку на зарплати медикам повторно виділять кошти. «За» відповідне рішення на сесії у вівторок, 12 березня, проголосували 64 депутати Львівської облради.

Зараз зарплата медиків коливається від 4100 грн до 8500 грн. У лютому лікарі львівської «швидкої» звернулись до влади області із низкою вимог. Зокрема, вимагали звільнили керівницю Львівської станції екстреної меддопомоги Наталію Поважук, підвищити зарплатню та покращити умови праці. Якщо обласна влада їх не почує, обіцяли 1 березня оголосити італійський страйк.

Наприкінці лютого керівництву області вдалось досягти компромісу із медиками. На вимогу лікарів Наталію Поважук звільнили та пообіцяли, що на засіданні сесії ЛОР, 12 березня, депутати розглянуть питання про доплати працівникам Центру. Відтак страйк скасували.

У день сесії лікарі «швидкої» прийшли під стіни ЛОР із вимогою виділити на їхні зарплати із бюджету області одразу 90 млн грн, а не 30 млн грн, як було зазначено у проекті рішення, яке мали розглядати депутати. До працівників «швидких» вийшов голова Львівської ОДА Олег Синютка. З його слів, ці 30 млн грн виплачуватимуть лікарям впродовж півроку, а згодом – виділять ще.

Відтак, під час сесії депутати додатково спрямували 30 млн грн для підвищення зарплат медикам. Попередньо відомо, що додатково до зарплат лікарям будуть доплачувати 3500 грн, фельдшерам – 3000 грн, а водіям – 2500 грн.

«30 млн грн – це сума, яку нам сьогодні дозволяє виділити обласний бюджет. Ми б хотіли, щоб медики отримували більше. Але медицина – це сфера послуг, яка формується за рахунок дохідної частини бюджету, тому про збільшення заробітної плати зможемо говорити лише після зростання доходів», – зазначив під час брифінгу голова Львівської облради Олександр Ганущин.

Після голосування, медики розійшлися. Втім пообіцяли, якщо обласна влада не виконуватиме їхніх вимог, вони знову вийдуть на акцію.

Додамо, що під час засідання сесії депутати також виділили ще 13,5 млн грн на проведення капітального ремонту пологового відділення Львівської обласної клінічної лікарні.