У Буковелі зовереджені одні з найбільших доходів туристичного бізнесу в Україні під час війни

З початку 2024 року до десятки найбільших компаній за чистим доходом у галузі туризму увійшли дві компанії з Івано-Франківської області, дві з Львівської та ще шість з Києва. З них сім працюють у готельному бізнесі, а три як туристичні оператори. Про це йдеться у дослідженні від YouControl.Market.

Найбільше доходів за перше півріччя 2024 року згенерувало ТОВ «Парктур» з Івано-Франківської області й заробило 376,4 млн грн. В YouControl зазначають, що компанія також є лідеркою за приростом доходів, оскільки у порівнянні з першим півріччям 2023 року дохід у 2024 році збільшився на майже 31%.

ТОВ «Парктур» є оператором всіх послуг курорту «Буковель» й займається бронюванням готелів, продажем SKI-пасів тощо. Крім цього, компанія надає послуги для дитячого табору «Артек-Карпати-Буковель» і володіє торговою маркою «Артек-Закарпаття». Керівником ТОВ «Парктур» є Володимир Бондарєв. YouControl додає, що людина з такими ж прізвищем та керує компанією ТОВ «Макігор», яка належить Оксані та Захару Палиці. «Слідство.Інфо» повідомляло, що це колишня дружина та син народного депутата Ігоря Палиці.

Компанії, які лідирують у туристичному бізнесі за перше півріччя 2024 року.

Прикарпатське ТОВ «Зірка Буковелю» за перше півріччя 2024 року заробило 216,6 млн грн й збільшило чистий дохід у порівнянні з 2023 роком на 18%. Компанія управляє готелем Radisson Blu у Буковелі. Власниками бізнесу є кіпрська фірма Achillia management limited та ТОВ «Інсайдер». ТОВ «Зірка Буковелю» входить до фінансово-промислової групи «Приват», пов'язаної з Геннадієм Боголюбовим, Ігорем Коломойським та Олексієм Мартиновим.

Туристичний оператор зі Львова ТОВ «Адріатік тревел» отримав 144 млн грн чистого прибутку за перше півріччя 2024 року. У порівнянні з 2023 роком дохід зріс на майже 80%. Компанія працює з 2013 року. Її директоркою та власницею є Христина Марциняк.

Також компанія ТзОВ «Ріксос Прикарпаття» за перше півріччя 2024 року заробила 143,6 млн грн і збільшила приріст доходів на 7,3%. На сайті компанії йдеться, що вона управляє лікувально-курортним п'ятизірковим комплексом Rixos–Prykarpattya у Трускавці. Власниками ТзОВ «Ріксос Прикарпаття» є волинське ТОВ «Спецпроект-перспектива» та київське ТОВ «Інвестиції та розвиток». Керівницею бізнесу є Людмила Вороніна.

Додамо, що, згідно з YouControl, туристичний бізнес за 2023 рік згенерував більше доходів ніж за 2021 рік. Чистий дохід становить 16,3 млрд грн. Крім цього, у порівнянні з першим півріччям 2023 року приріст доходів у галузі за 2024 рік становить 29%.

«Такий приріст може свідчити про підвищення туристичних потоків у країні, що пов’язано з ускладненням виїзду за кордон для чоловіків, проблемами з логістикою та транспортним сполученням», – пояснюють в YouControl.

Загалом лідером серед туристичного бізнесу є Київ. Друге місце посідає року Львівська область, третє – Івано-Франківська, четверте – Закарпатська.