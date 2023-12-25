В рамках цієї програми Україна отримає 260 млн доларів США від трьох країн

Україна отримала 1,34 млрд доларів від Світового банку. Ці гроші будуть спрямовані в першу чергу на соціальну сферу, яка потребуює підтримки. Кошти передбачені як шосте додаткове фінансування за проектом PEACE in Ukraine під гарантії уряду Японії.

Фінансування складається з позики Світового банку у розмірі 1,086 млрд доларів США. Ці кошти надійшли через Цільовий фонд з надання необхідної кредитної підтримки Україні, повідомила прес-служба Мінфіну.

«Міжнародна фінансова допомога є вагомим внеском у підтримку фінансово-економічної стабільності України та дозволяє забезпечити першочергові соціальні видатки під час війни. З початку повномасштабного вторгнення уряди Японії, США, Норвегії та Швейцарії неодноразово демонстрували Україні свою непохитну підтримку та солідарність. Вдячний партнерам за готовність співпрацювати та допомагати у вирішальний для України час», – наголосив міністр фінансів України Сергій Марченко.

В проекті PEACE in Ukraine також передбачена грантова складова. Це 190 млн доларів США від Норвегії через Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України, 50 млн доларів США від уряду Сполучених Штатів Америки та 20 млн доларів США від уряду Швейцарії.

Кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків держбюджету України не пов’язаних зі сферою безпеки та оборони, зокрема на пенсійні виплати та виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).