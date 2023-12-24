Франція передала Україні близько 30 самохідних артилерійських установок Caesar

Вже у січні 2024 року в Парижі почне роботу «Коаліція артилерії з посилення української армії». Про це, у неділю, 24 грудня, повідомив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк під час зустрічі із делегацією Сенату парламенту Франції.

«Він наголосив, що для України дуже важливим є посилення вогневої міці завдяки постачанню союзниками артилерійських систем. Зокрема, Збройні Сили України зацікавлені у подальшій закупівлі для своїх потреб самохідних артилерійських установок Caesar», – цитує Міноборони.

За словами Гаврилюка, французькі самохідні артилерійські установки Caesar продемонстрували високу ефективність на полі бою. Міністерство планує в 2024 році випробування управління вогнем САУ із застосуванням штучного інтелекту.

За словами заступника міністра оборони, застосування ШІ дозволить скоротити використання боєприпасів на пристрілку і ураження цілей на 30%. Іван Гаврилюк закликав французьку сторону сприяти у збільшенні кількості боєприпасів до САУ Caesar.

Нагадаємо, у жовтні міністр оборони США оголосив, що країни Заходу формують низку коаліцій, які намагатимуться розширити військовий потенціал Києва.

«Кожна коаліція орієнтується на певний вид бойового потенціалу: бронетехніка, артилерія, авіація, буде і морський компонент», – зазначив міністр оборони США Ллойд Остін. Він також додав, що Вашингтон очолить західну коаліцію у розвитку українських ВПС, зокрема у передачі Києву літаків F-16.

Франція передала Україні близько 30 самохідних артилерійських установок Caesar. Такі ж САУ Україні передала Данія.

8 листопада 2023 року уряд Франції повідомив про виділення додаткових 200 млн євро для фонду підтримки української армії, з якого фінансуються закупівлі озброєння.