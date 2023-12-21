Конгресмен-демократ Майк Квіґлі припустив, що законопроект про допомогу Україні все ж буде прийнятий на початку 2024 року, однак, на випадок, якщо цього не станеться, у США є «план Б». Про це Майк Квіґл розповів 21 грудня в коментарі виданню «Голос Америки».

«Я оптиміст і я вірю, що ми це зробимо у січні. Якщо хтось скаже, ми не підемо на перерву, доки не закриємо це питання, то це мене теж влаштує, але я думаю, що реалістично слід говорити десь про середину січня», – сказав Квіґлі.

З його слів, рішення про допомогу України дає сигнал як партнерам по НАТО, так і ворогам, бо «якщо американці затягнуть процес, з них можуть взяти приклад і інші союзники».

Однак, за словами Майк Квіґлі, США мають «план Б» та вже досліджують його. Йдеться про «деякі процедурні методи», зокрема, чиновники можуть спробувати «звільнити» законопроекти про допомогу, створивши петицію.

«Петиція про “звільнення законопроекту” змушує винести його на голосування, звільнивши від розгляду комітетів. Також, є “законопроекти про чисте фінансування” для України. Я наполягав би на цьому як на процедурній альтернативі», – пояснив Квіґлі.

Також демократ згадав про «інші заходи», які б забезпечили Україну певною сумою підтримки на три-чотири місяці, однак додав, що це «жахливий “план Б” і він далеко не такий хороший, як перший».