Держсекретар США Ентоні Блінкен

Сполучені Штати Америки на чолі міжнародної коаліції на підтримку України прагнуть забезпечити їй тверду основу для подальшого існування та розвитку, а також незалежність від масштабної зовнішньої допомоги в майбутньому. Як передає власний кореспондент «Укрінформ», про це у середу, 20 грудня, під час пресконференції за підсумками року заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

«Ми маємо дуже чіткий план – переконатися, що Україна може самостійно стояти на ногах у військовому, економічному плані, а також у сфері демократії, щоб підтримка та допомога таких рівнів, як зараз, більше не була потрібною», – сказав Ентоні Блінкен.

Однак, за словами Ентоні Блінкена, поки цього не сталось, потрібно допомогти Україні пережити зиму та наступний період протистояння агресії Росії. Держсекретар США також нагадав, що українці планують не тільки стримувати російську агресію, а й повертати захоплені росіянами території.

Нагадаємо, 12 грудня Джо Байден зустрівся із Володимиром Зеленським у Білому Домі та оголосив про виділення пакета військової допомоги Україні. Відповідна передача відбудеться коштом списаного майна міністерства оборони США. Крім того, президент США наголосив на необхідності схвалення Конгресом США додаткового фінансування для України. Якщо цього не станеться, наголосив Байден, для Владіміра Путіна це стане «різдвяним подарунком».

Пізніше Державний департамент США уточнив, яке озброєння входитиме до пакета військової допомоги для України. До пакета війсткової допомоги увійдуть засоби протиповітряної оборони та компоненти для систем ППО, боєприпаси для артилерійських ракетних систем, протитанкові боєприпаси тощо.